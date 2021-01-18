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Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм дебютировал в качестве модели. Весь в папу!

18 января, 18:18

Анна Пономаренко

Ромео пошел по стопам отца

Сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории Бекхэм – Ромео, который трогательно поздравил возлюбленную с днем рождения, снялся в своей первой модной фотосессии. Парень украсил обложку L'Uomo Vogue.

Кажется, Ромео решил пойти по стопам отца, ведь Дэвид известен не только как футболист, но и модель. Ромео увлекается теннисом, поэтому, как и папа, он – спортивный парень. Но, похоже, он решил сделать и первые шаги в модельном бизнесе.

Ромео Бекхэм / Фото: instagram.com/romeobeckham

Для съемки был выбран довольно дерзкий образ. Ромео, к слову, недавно перекрасил волосы в светлый оттенок. В комментариях к фото, которые были опубликованы в Instagram парня и в Instagram-профиле журнала, многие отметили, что Ромео очень "возмужал и теперь похож на отца".

Ромео Бекхэм / Фото: instagram.com/romeobeckham

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У парня довольно необычный стиль в одежде, что он и продемонстрировал во время фотосессии. Как говорится в описании к фото, все наряды Бекхэм-младший подбирал сам.

Ромео Бекхэм / Фото: instagram.com/romeobeckham

Напомним, Ромео Бекхэм показала фото со своей девушкой.

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Дэвид Бекхэм Виктория Бекхем Ромео Бекхэм

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