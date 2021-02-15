Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

Сегодня, 15 февраля, православные христиане отмечают праздник Сретения Господнего. Он является не переходящим (отмечается только в определенную дату) и считается одним из главных праздников церковного года. В 2021 году этот день приходится на понедельник.

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас лучшую подборку открыток, картинок и поздравлений в стихах со Сретением Господнем.

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Сретение Господне-2021: поздравления в стихах

Желаю, чтоб на Сретение Господне

В душе добавилось и света, и тепла.

И пусть Господь хранит тебя и близких,

Вознаграждает добрые дела.

***

В день Сретения Господнего

Желаю вам сегодня я:

Духовного прозрения;

Господнего прощения;

Святого исцеления;

С небес благоволения;

Удачи, вдохновения;

Желаний исполнения!

***

Пусть станет Сретение Господне

Началом светлой полосы!

Молитесь в вечеру сегодня

И не смотрите на часы!

Пусть сотню лет вам Бог отмерит!

Дается все, тому кто верит!

Сретение Господне: поздравления с праздником / Фото: Bipbap

Поздравления со Сретением Господним:

***

Пусть праздник этот принесет

Вам чувства светлые и добрые!

Пусть каждый веру обретет

На Сретение Господнее!

Вокруг Иисуса славят все,

Что нам принес спасение!

Так пусть подарит праздник нам

Лишь добрые стремления!

Пусть в каждом сердце лишь любовь

Горит свечой среди зимы!

И пусть добро вернется вновь

То, что другим подарим мы!

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***

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Пусть в этот праздник всех церквей колокола

Нам возвестят: пришло Сретение Господне!

Пока еще блестят на солнце купола,

Спешу тебя поздравить с праздником сегодня!

Пусть в этот день Господь узрит твои мечты,

Пусть Он оценит все твои старанья!

И если с верой истинной молился ты,

Благословит Господь твои деянья!

Сретение Господне: поздравления с праздником / Фото: Bipbap

***

Пусть семья здоровой будет,

Каждый счастлив чтобы был,

Свое сердце для молитвы

В день возвышенный открыл.

***

День Сретения Господня -

Весны к зиме мосты.

Желаю вам сегодня

Душевной теплоты,

Весеннего веселья

И чистоты небес,

До Пасхи Воскресения,

До чуда из чудес.

Чтоб мир наш не был серым,

Окрасился в цвета,

Чтоб встретить чистым сердцем

Младенчика Христа.

Со Сретением Господним / Фото: fresh-cards.ru

Поздравление со Сретением Господним в прозе, короткие смс:

Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.

***

В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Пусть здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.

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С Господним Сретением! Пускай в вашей семье присутствует только добро, человечность и светлые помыслы. Не сердите Бога, а живите честно и по всем Божьим заповедям.

Сретение Господне: поздравления с праздником / Фото: Bipbap

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