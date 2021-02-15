Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

В день Сретения Господня 15 февраля лучше не начинать новые дела

15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне-2021. Этот день посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Сегодня.Lifestyle пишут о традициях и запретах праздника.

Сретение Господне: что это за день

По преданию, на сороковой день после Рождества праведный Иосиф с Марией принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, где его встретил 300-летний старец Симеон. Эти события описаны в самом начале истории Нового Завета.

Читайте также: Церковные праздники и посты в феврале 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день

"Сретение" же переводится с церковнославянского как "встреча". Это встреча Спасителя мира с благочестивым мужем, которому ангел предсказывал, что он не умрет, пока своими глазами не увидит пришедшего в мир Мессию.

Реклама

Читайте также: Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

Что нельзя делать на Сретение Господне

На Сретение, как и в другие церковные праздники, нельзя выполнять грязную и домашнюю работу: шить, стирать, убирать.

В день Сретения Господня под запретом тяжелый физический труд: ремонт, перестановка мебели, строительство.

Не нужно организовывать переезд в этот день.

Также не стоит ехать далеко от дома – поездка может закончиться неприятностью.

Категорически нельзя ругаться и ссориться.

15 февраля нужно отказаться от гаданий, а также других магических ритуалов.

Как провести праздник 15 февраля

В этот день принято освящать церковные свечи, которые потом хранят весь год дома и зажигают перед иконой во время грозы, чтобы от удара молнии не случился в доме пожар. С сосулек 15 февраля собирают талую воду и кропят ею жилье. Считается, что такой ритуал послужит оберегом от дурного глаза.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.