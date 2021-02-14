Сретение Господне у восточных христиан-2021: дата, традиции, приметы

Завтра наступит Сретение Господне-2021. Какое значение, историю и традиции имеет этот праздник, как правильно себя вести, и как можно определить погоду на весну, узнайте в нашей статье.
Когда отмечается Сретение Господне у восточных христиан
Сретение Господне ежегодно наступает 15 февраля. Этот церковный праздник в Украине и мире отмечают все православные христиане. В 2021 году этот день приходится на понедельник.
Читайте также: Церковные праздники и посты в феврале 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день
Примечательно, что это время считается пограничным, когда зима встречается с весной. Часто именно на Сретение приходится Сырная неделя, которая также посвящена смене сезонов и проводам зимы. Однако в 2021 году Масленица начнется уже весной, 8 марта.
Сретение Господне: история праздника
В переводе со старославянского "сретение" означает "встреча". Праздник также имеет другое название – Принесение во Храм. Это один из главнейших двенадцати Господних праздников, который знаменует встречу людей в лице старца Симеона со своим Спасителем.
По церковным преданиям, в этот день произошла встреча Божественного Младенца с праведным старцем Симеоном Богоприимцем, когда Дева Мария с Иосифом пришли с маленьким Иисусом на 40-й день после Рождения в Иерусалимский храм и принесли в жертву двух белых голубей.
Симеон Богоприимец жил в ІІІ веке до нашей эры. Он был толкователем и занимался переводами с еврейского на греческий язык пророческих книг. В одном предсказании указывалось, что непорочная дева родит ребенка обещанного Мессию. И когда Симеон в возмущении хотел переправить слово "девица" на "жена", ему явился небесный ангел, который предрек, что он не умрет, пока своими глазами не увидит Божию Благодать и Спасителя на своих руках.
После этого Симеон прожил праведно и непорочно целых 300 лет, и наконец, в день Сретения смог убедиться в исполнении пророчества. Увидев Иисуса, он произнес: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля". В тот же миг Симеон умер.
Сретение Господне: традиции праздника, что можно и нельзя делать
Издавна в народе на Сретение встречали весну и провожали зиму. В этот день в церквях проводили праздничную службу, освящали воду и свечи. Эти освященные громичные свечи на сретение господне зажигали дома перед иконой, а затем хранили в течение всего года.
Люди верили в их чудодейственную способность оберегать дом от непогоды, урожай – от града и ветров, а человека – от удара молнии, сглаза и болезней.
Свяченой водой затем кропили жилье, домашний скот и даже пчелиные ульи. А по погоде на Сретение судили о приближающейся весне.
В этот день, как и в другие церковные праздники, нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, шить, стирать, убирать.
Нельзя уезжать далеко из дома, потому что возвращение может быть проблематичным.
Также нельзя сквернословить, скандалить и ругаться.
Сретение Господне: приметы праздника
- Если на Сретенье Господне воробей из лужи напился – весна приближается.
- Солнце проглядывает сквозь тучи – весна силу набирает.
- Если на Сретение Господне тепло – к ранней весне.
- Выпал снег на Сретенье – весна будет поздней и дождливой.
- Звездное небо на Сретенье обещает позднюю весну.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.
Новости на эту же тему:День влюбленных: кто такой Валентин и что не так с этим праздником С Днем святого Валентина: яркие открытки и любвеобильные поздравления Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки Трех святых-2021: важные приметы и ритуалы праздника Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя Когда Пасха-2021 в Украине: узнайте дату главного церковного праздника Церковные праздники и посты в феврале 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день