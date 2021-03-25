Стала известна дата второго сезона сериала о спасателях "Вызов"

5 апреля в 17:10 телеканал "Украина" покажет премьерные серии драмы с элементами экшна "Вызов 2". Картина создавалась в сотрудничестве телеканала "Украина" с компаниями IVORY films и "Теле Про" при поддержке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Второй сезон сериала воссоздаст реальные впечатляющие истории спасения и познакомит зрителей с личной жизнью спасателей.

В новых сериях "Вызова" зрители увидят еще больше интересных историй из жизни спасателей. Так, будут воссозданы громкие события, которые поражали украинцев в течение нескольких последних лет. Например, зрители станут очевидцами случаев, которые происходят в ООС, увидят спасение луганских лесов от пожара, историю пожара в Чернобыльской зоне, которые произошли в прошлом году и многое другое.

Актеры сериала "Вызов" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Во втором сезоне мы глобализировали чрезвычайные ситуации. Так, были отсняты сцены крупных аварий и катастроф, например, история о падении вертолета, сценарий которого создан по мотивам трагического падения самолета АН-26 с курсантами, а также реконструировали масштабные пожары. В этих сериях мы будем говорить не только о ситуациях, но и о проблемах, которые стали причиной этих трагедий. А для масштабности используем архивное видео ГСЧС, – рассказала руководитель проекта "Вызов 2" Светлана Усенко. – Кроме того, я бы назвала продолжение сериала более драматичным, ведь некоторые истории будут связаны с личной жизнью спасателей, их родственниками и близкими".

Актеры сериала "Вызов" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Масштабы второго сезона "Вызова" действительно впечатляют! Пожары, взрывы, заминированные подвалы, локальные и бытовые инциденты. Команда побывала в командировке на Ровенском полигоне, где были отсняты невероятные кадры – падение самолета и вертолета. Кроме того, будут показаны взрывы в поезде и сложные ДТП с участием КамАЗа, общественного транспорта, и тому подобное. Также в картине будут воспроизведены истории, связанные с химическими угрозами. Поэтому в съемках новых серий участвовали все подразделения ГСЧС – спасатели, химики, кинологи, пиротехники. А сами актеры, признаются – даже самые сложные и несколько опасные дубли, они пытались играть самостоятельно.

Актеры сериала "Вызов" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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"Одна из историй, которая мне запомнилась – реконструкция ситуации, когда на вечеринке блогера бросили в бассейн сухой лед, он начал испаряться и погибли люди. Сначала режиссеры хотели, чтобы каскадеры участвовали в съемках, но я предложил это сделать силами актеров. И все было по-настоящему – не со сценическим дымом, а с сухим льдом, поэтому все чувствовали опасность и волновались. Однако команда сработала слаженно и все закончилось хорошо. Эта съемка была настоящей проверкой доверия", – поделился спасатель Геннадий Клименко, которого в сериале "Вызов" играет Геннадий Попенко.

Актеры сериала "Вызов" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А доверие – это очень важная часть профессии спасателей – уверяют эксперты. И во втором сезоне картины раскроют больше историй из настоящей жизни этих храбрых людей, об их семьях, жизни и взаимоотношении с коллегами.

Главные роли в фильме сыграют Ирина Малыгина, Геннадий Попенко, Роман Новак, Владимир Гончаров, Алексей Хильский, Дмитрий Бурма, Владимир Осадчий, Евгения Нечипоренко, Николай Грушковский и другие. А также реальные сотрудники ГСЧС. Ведущая скриптед-реалити – Светлана Усенко.

Актеры сериала "Вызов" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Режиссерами-постановщиками картины стали Дмитрий Пометнев, Александра Гончарова, Алексей Даруга и Дмитрий Андриянов. Операторы-постановщики – Иван Бородин, Дмитрий Литвиненко и Сергей Стеценко. Продюсеры – Елена Канишевская, Ирина Жигалюк, Светлана Усенко, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Захарий Гринишин. Созданием сценария и контролем творческого процесса занималась компания "Теле Про". Производством сериала по заказу телеканала "Украина" занимался продакшн IVORY films.

Ранее во время съемок сериала "Вызов 2" актеры сами локализовали пожар в Киеве.