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Сталлоне сделает еще 20 серий про Рокки

31 марта, 19:45

Дарина Алексеева

Звезда "Рокки" планирует снять приквел

Голливудский актер и кинопродюсер Сильвестр Сталлоне, который недавно продал свой особняк, начал работу над сценарием сериала-приквела "Рокки". Сериал расскажет о молодости героев легендарной франшизы.

Об этом звезда боевиков рассказал в своем Instagram-аккаунте, выложив на суд общественности первые черновые наброски будущего творения. Слай планирует сам написать сценарий, но будет ли сниматься лично – пока не ясно. Сталлоне хочет выпустить пару сезонов по десять эпизодов, а права на сериал продать одной из стриминговых платформ. Последним фильмом франшизы с участием актера стал вышедший в 2019 году "Крид-2".

Сильвестр Сталлоне в роли Рокки Бальбоа / Фото: instagram.com/officialjackiestallone

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Тем временем спортивную драму, которая принесла Сильвестру Сталлоне мировую известность, смотрите дома онлайн на OLL.TV.

Интересные факты о "Рокки":

Ранее в фильме Сталлоне заметили украинский бренд.

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