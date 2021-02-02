Старшая дочь Ольги Сумской блеснула фигурой в откровенном платье после вторых родов (видео)

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная, которая в прошлом году родила сына, показала блестящую фигуру спустя девять месяцев после родов. 30-летняя актриса позировала в антуражной локации, надев роскошное кожаное мини-платье и опубликовала серию фото и видео в Instagram.
Дочь Ольги Сумской дополнила свой сексуальный образ черным чокером, кожаными ботфортами, а волосы завязала в высокий хвост.
Также актриса сделала яркий мейк и маникюр алого оттенка.
Антонина опубликовала видео, на котором соблазнительно позировала фотографу.
Антонина Паперная и ее возлюбленный актер Владимир Яглыч стали родителями во второй раз в апреле прошлого года. До этого в 2017 году у пары родилась дочь, которую назвали Ева.
Ранее Ольга Сумская рассказала, почему после рождения внука она не могла с ним видеться.