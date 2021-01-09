Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

Узнайте, когда наступит Старый Новый год-2021, какова его история и традиции, и почему мы дважды отмечаем праздник

Близится очередной зимний праздник с интересным названием – Старый Новый год. Что это за день, когда он настанет, почему праздник имеет такое странное название, какова его история, какие традиции на Маланку и Василя сохранились до наших дней и на какие приметы стоит обратить внимание, узнайте в нашей статье.

Старый Новый год 2021 / Фото: Depositphotos

Когда будет Старый Новый год-2021

Новый год по старому стилю традиционно встречают в ночь с 13 на 14 января. Он наступает ровно через 13 дней после привычного нам Нового года, который мы встречали 1 января. В 2021 году Старый Новый год приходится на четверг.

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Старый Новый год: история праздника

Этот праздник с необычным и смешным названием возник в результате смены летоисчисления. Более сотни лет назад, в 1918 году, многие страны перешли со старого юлианского календаря на григорианский. Разница между ними составила 13 дней. А вот православная церковь продолжила свое летоисчисление в соответствии с юлианским календарем.

Традиции на Старый Новый год / Фото: Depositphotos

Таким образом, в этих странах появился неофициальный праздник – Новый год по старому стилю, дата которого соответствует юлианскому календарю – 14 января.

Его возникновение обусловлено еще и тем, что Рождество Христово должно предшествовать Новому году.

Кроме того, на григорианский Новый год приходятся дни Рождественского поста, из-за чего верующие не могут позволить себе праздничные застолья, мясные блюда, гуляния и веселье.

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Православная церковь в этот день празднует Обрезание Господне. А в народном календаре в канун Старого Нового года, 13 января, празднуется Щедрый вечер или Маланки, в честь святой Малании Римлянки. Старый Новый год приходится на Васильев день, который отмечается в честь святого Василия Великого.

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Как отмечают Старый Новый год: традиции праздника

В канун Старого Нового года, т.е. в Щедрый вечер было принято накрывать богатый стол, со множеством скоромных блюд, главным из которых является щедрая кутья. В отличие от рождественской, в щедрую кутью обязательно добавляется сало, смалец, масло или сливки. Также на праздничный стол ставят колбасы, мясо, холодец, вареники, буженину, подчеревок, пироги, блины и многое другое. В особом почете – блюда из свинины.

Щедрая кутья / Фото: Depositphotos

На Старый Новый год за общим столом собирается вся семья. Родные и близкие просят друг у друга прощения, загадывают желания, веселятся, гадают на кутье и варениках. Вообще гадания и ворожба – любимое занятие для девушек на Старый Новый год. Это время считается мистическим и самым правдивым, чтобы узнать свое будущее.

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Традиционно на Маланку, 13 января, проводились бурные народные гуляния, веселье, переодевания, щедрование, вождение козы Маланки. Компании щедровальников ходили по домам, пели обрядовые песни-щедривки, танцевали и получали за это угощения и деньги. Многие из этих обрядов сохранились до нашего времени.

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А вот на следующий день, 14 января, как раз на Старый Новый год, празднуется Васильев день. С самого утра мальчики и парни начинают посевать. Для этого они надевают рукавицы и засевают зерном сначала в своем доме, затем в домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом засевальники желают счастья, достатка и урожая в новом году.

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Приметы на Старый Новый год:

Как встретишь Новый год, так его и проведешь, а потому важно в этот праздник веселиться, шутить, радоваться и сидеть за богато накрытым столом.

Если Старый Новый год встретить в новой и нарядной одежде, то весь год будете ходить в обновках.

На Новый год, хоть он и старый, нельзя брать и давать деньги в долг, чтобы в течение года не знать нужды.

Если на Старый Новый год пересчитывать мелкие монеты – это к слезам.

Если на Васильев день первым в дом войдет мужчина, то весь год будет удачным, а вот если женщина – быть беде. Потому женщины 14 января не посевали, а сидели по домам.

Если послать сватов на Маланку, 13 января, то у парней больше шансов получить согласие от девушки, а не отказ.

Если дать согласие на брак в Старый Новый год, то семейная жизнь будет счастливой.

Если на Старый Новый год хорошая погода, то год будет урожайным.

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

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