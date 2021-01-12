Гадания на старый Новый год-2021: ТОП-7 способов

В ночь с 13 на 14 января мы будем отмечать старый Новый год. Этот праздник – результат перехода с одной версии летоисчисления на другую. Для жителей Европы таким эпохальным событием стала замена прежнего, юлианского, календаря новым, григорианским, в результате чего все даты сместились на 13 дней.

Старый Новый год – самые лучшие гадания / Фото: Pexels

Однако традиции некоторых народов сохранили память о былом, и в наши дни отмечаются две новогодние ночи: 1 и 14 января.

В ночь на старый Новый год, с 13 на 14 января, принято гадать. Сами гадания передавались на протяжении веков из поколения в поколение, и сейчас невозможно точно определить, как и когда они возникли.

Также нужно серьезно отнестись к своим предсказаниям и желаниям в эту загадочную ночь, полную волшебства. Всё обязательно сбудется, если очень сильно верить.

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Гадания на старый Новый год

В ночь на старый Новый год девушки гадали на суженого, ведь продолжался период святок, лучшего времени года для всякого рода гаданий и предсказаний. В народе считалось, что гадания в ночь с 13 на 14 января самые правдивые и именно в это время можно увидеть во сне своего будущего мужа. Для этого девушки распускали перед сном волосы, клали к себе под подушку гребешок и говорили волшебные слова: "Суженый-ряженый, приди расчесать мне голову".

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Старый Новый год-2021: гадание на ореховой скорлупе

Также гадали на ореховых скорлупках. Для этого необходимо в сосуд налить воды и опустить туда две скорлупки ореха. Считается, что если они сблизятся вплотную, то в скором времени придут сваты.

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Старый Новый год-2021: гадание на женитьбу

Под старый Новый год в полночь девушки-подружки выходят во двор и, завязывая по очереди друг другу платком глаза, поворачивают "юлой" вокруг себя, а затем толкают девицу в спину. Если она пойдет в сторону ворот, то скоро выйдет замуж. Если пойдет к крыльцу, то сидеть ей в девках еще один год.

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Старый Новый год-2021: гадание на варениках

Одно из традиционных гаданий на старый Новый год – гадание на варениках. Для этого хозяйка дома, приглашающая гостей, готовит вареники с картошкой, в некоторые из которых кладет начинку в виде небольших сюрпризов. Суть гадания в том, что никто не знает, с чем именно ему попадется вареник. По его начинке определяют, что человека ждет в будущем году.

Начинки же могут быть самыми разнообразными:

Кусочек мяса или хлеба предвещает достаток.

То же самое – монетка.

Фасоль, рис или другое зерно – также символизируют богатство, прибыль.

Сахар – к сладким, приятным событиям.

Соль – к слезам.

Нитка или горох – к дороге, путешествию.

Колечко – к замужеству.

Сладкая конфетка или стручок красного перца – к новому поклоннику.

Орешек – к двум кавалерам сразу.

Вишневая косточка или рыбья чешуя – к пополнению в семействе.

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Старый Новый год-2021: гадание с зеркалом

Девушки любят погадать с помощью зеркала и вызвать образ будущего жениха. Так, незамужняя девушка должна сесть между двумя зеркалами в полной темноте, потом зажечь свечи и начать вглядываться в их отражения с целью увидеть образ жениха. Самым лучшим временем для этого гадания считается полночь.

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Старый Новый год-2021: гадание на замужество

Распространено и такое гадание: кто раньше и в какой очередности выйдет замуж. Для этого девушки отрезают одинаковой длины ниточки и одновременно поджигают их. У какой девушки нитка догорит быстрее, та и выйдет первой замуж. В том случае, если нитка сразу же потухла или не догорела до середины, то считается, что замуж девушка никогда не выйдет.

Старый Новый год-2021: гадание на суженого

Потребуется карта бубнового короля, которую нужно спрятать под подушку и загадать мужчину, которого хотите видеть своим мужем и уснуть. Что приснится предстоящей ночью, то и окажется вашим будущим. Считается, что в эту ночь все сны становятся вещими.

Смотрите видео, как традиционно отмечали старый Новый год:

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