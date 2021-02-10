Стилиста Пугачевой и Вайкуле, который жил в России, похоронили в Украине

Стилиста Аллы Пугачевой Александра Шевчука, который умер в конце января, похоронили в Украине. Об этом сообщает портал Дни.ру
Подруга Шевчука Ирина Грибулина рассказала журналистам, что родственники стилиста приняли решение кремировать его и похоронить в Умани на старом городском кладбище.
"Его родственники из Украины решили кремировать Сашу, а потом урну с прахом увезти из России и захоронить на его малой родине", – сказала подруга стилиста.
Александр Шевчук работал со многими звездами российского шоу-бизнеса, среди которых – Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Лариса Долина, Валерий Меладзе.
Люди из близкого окружения стилиста причиной смерти назвали осложнения после аппендицита.
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