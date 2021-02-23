Стоп сахар! Можно ли взять под контроль тягу к сладостям?

От сладкого поправляются и очень быстро – это мы слышим каждый день и неоднократно. Кто-то успокаивает себя, мол, ем сладкое рано утром, а значит – не потолстею. Кто-то выбирает более полезные сладости, которые практически не вредят фигуре. Ну а кто-то так и не смог вырваться из "сахарных цепей" и продолжает тешить себя надеждой, что рано или поздно это все-таки произойдет. Нутрициолог Лора Филиппова рассказала, откуда берется неконтролируемая тяга к сладкому и возможно ли взять над этим контроль.
"Для начала важно разобраться в процессе метаболизма углеводов в нашем организме. Углеводы бывают связанные (сложные – полисахариды) и не связанные (простые – моно и дисахариды). Конечным продуктом их распада является глюкоза. Не связанные углеводы очень быстро расщепляются и усваиваются нашим организмом обеспечивая большое высвобождение глюкозы в кровь. Связанные же содержат клетчатку, которая замедляет их усвоение, и глюкоза в кровь поступает медленно и порционно", – говорит Лора Филиппова.
Так почему мы часто слышим – "мозг требует сладкого!". Почему это происходит? Чем вообще обусловлена сильная тяга к сладкому? Давайте разбираться.
Как "работает" глюкоза?
По-разному. И гречка, и конфета, в конечном итоге, глюкоза. А глюкоза – это идеальный и самый естественный источник энергии для нашего организма. Только гречка – это еще и полезные нутриенты, и клетчатка, и более длительное насыщение. Польза для вас, одним словом. А конфета, вместо клетчатки и витаминов, содержит много сахара и гидрогенизированных жиров. И, соответственно, никакой пользы. Только очень быстро после съеденной конфеты уровень сахара упадет и снова будет хотеться сладенького.
Почему нас тянет на сладкое?
Причина 1. Несбалансированный рацион. Вы едите мало сложных углеводов! Это каши, бобовые, овощи. Если мы не доедаем эти продукты, нам не хватает источников глюкозы. А значит, нам будет их хотеться. И ассоциации у мозга с сахаром, отнюдь не с кашами.
Что делать?
Добавьте, как минимум, в два приема пищи сложные углеводы (крупы, бобовые). Это действительно поможет уменьшить тягу к сладкому.
Причина 2. Злоупотребление простыми сахарами. Это сам сахар, конфеты и все остальные кондитерские изделия, мед, варенья и джемы, фрукты и сухофрукты, быстрые завтраки, сладкая выпечка и т.д. Такая еда в избытке "кормит" свою микрофлору в кишечнике. Количество этих "бактерий-сладкоежек" растет. И потом они уже посылают сигналы в мозг, какую именно еду вам есть! Помните, что сахар имеет дозозависимый эффект: чем больше его есть, тем больше будет хотеться.
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Что делать?
Отказаться от сладкого на 10-14-30 дней. Это нужно для того, чтобы микрофлора в вашем кишечнике обновилась. Будет ломка! Особенно у заядлых сладкоежек! В большинстве случаев, она проходит на 5-6 день и потом сладкого уже не хочется (ну или не так сильно). Временный отказ от сладкого даст вам понимание того, как работает этот процесс и какая ваша норма сладкого, чтобы снова не стать зависимым.
Что еще нужно знать о сладком?
Нельзя есть сладкое на голодный желудок, чтобы не провоцировать скачки сахара и не запускать маховик "хочу сладкого!" на целый день. Так как резкое повышение уровня глюкозы в крови тянет за собой такое же резкое выделение инсулина, быстрое понижение глюкозы ниже нормы и снова потребность в ней.
И еще
"Лишняя" глюкоза, которая не была использована для получения энергии, очень быстренько окисляется до жирных кислот и запасается в жировое депо. Вот почему наесть жирок, злоупотребляя сладким, проще простого! Хотя лишний вес – от избытка любой еды.
Итак, рацион, в котором достаточно сложных углеводов, поможет вам контролировать количество сладостей – вам просто не будет их хотеться с бешенной силой! Все остальное – ваши привычки и ритуалы.
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