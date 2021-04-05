Парковки в Брюсселе заменят на террасы ресторанов! Что известно о нововведении

Будет действовать инициатива до 2022 года

Власть города поспособствовала локальным предпринимателям заведений общественного питания из-за убытков при коронавирусе. И позволила вместо парковок обустроить террасы. Об этом сообщает The Mayor.

Нововведение, которое инициировала власть Брюсселя будет действовать до 2022 года. Его основная цель – поспособствовать заработку локальных заведений общественного питания в период карантина и увеличить количество посетителей за счет дополнительных мест.

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Заведения по рекомендациям власти могут обустраивать террасы поблизости на местах парковки авто без дополнительного разрешения. Но при условии, если в них соблюдено проходное расстояние не менее 1,5 метра.

Власть нововведением автоматически уменьшила количество машин на центральных локациях города, и сделала передвижение жителей удобным.



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