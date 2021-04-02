Субпродукты – модно или полезно для организма? Разбираемся с диетологом

Субпродукты. Как часто мы думаем, что это отличный продукт. Во-первых, цена, во-вторых, из печени, сердечек и желудочков можно приготовить уйму вкусного. Но есть предположение, что мало кто задумывался, насколько опасными могут быть субпродукты, а некоторые из них – нельзя есть категорически. Как, к примеру, и ряд продуктов, в которых содержатся опасные металлы. Вместе с диетологом Натальей Кивой разберемся с субпродуктами подробней и запишем рецепт куриных сердечек в томатной пасте.
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Чем опасны субпродукты?
"Субпродукты – это фильтры, накапливающие вредные вещества, такие, как свинец, ртуть, кадмий и другие яды и токсины. А также, большое количество холестерина. Что может привести к образованию холестериновых бляшек и закупорке сосудов. Особенно подвержены этому люди пожилого возраста, с недостаточным обменом веществ. Теперь о каждом субпродукте подробней", – говорит Наталья Кива.
Самые опасные субпродукты:
- Свиная, говяжья печень
Кроме холестерина, опасна еще и наличием пуриновой кислоты, которая стимулирует синтез мочевой кислоты в организме, что в конечном итоге приводит к развитию подагры.
- Куриная печень
Содержит протеины, которые вызывают аллергические реакции, особенно у маленьких детей. А также противопоказана людям с хроническими заболеваниями почек.
Даже если и разрешается употребление печени, то не более 100 г женщинам и 150 г мужчинам, и не более 2-х раз в месяц.
Чистые субпродукты:
Чистыми субпродуктами, рекомендуемыми к употреблению в пищу, являются: сердце, язык и желудочки птицы.
Язык говяжий и телячий содержат:
- медь
- железо
- цинк
- витамины группы В
- полезные белки
Рекомендуется включать в рацион питания детей, беременных женщин, больных анемией.
- Сердце
Это самый чистый и безопасный субпродукт. В нем есть:
- магний
- железо
- медь
- белки
Куриные сердечки в томатном соусе – рецепт
Ингредиенты
- Куриные сердца – 500 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Томатная паста – 100 г
- Нежирная сметана – 100 мл
- Соль, перец, чеснок, зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Куриные сердца промыть. Отделить от ненужной белой части (включая аорты), отрезав ножом.
- Лук нарезать мелко. На сковороду налить немного воды. Тушить под крышкой, не прибавляя огня и помешивая периодически, в течение 15 минут.
- Смешать томатную пасту и сметану до однородности и вылить в сковороду. Затем – стакан теплой воды.
- Посолить, поперчить по вкусу. Добавить любимых пряностей и по желанию чеснок. Тушить 30 минут.
- Если вам покажется, что сердечки не готовы, а соуса маловато – добавьте немного воды.
- Украсить зеленью. Подавать с любимым гарниром.
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