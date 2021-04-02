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Субпродукты – модно или полезно для организма? Разбираемся с диетологом

3 апреля, 10:00

Ирина Маслова

И запишем рецепт куриных сердечек в томатном соусе

Субпродукты. Как часто мы думаем, что это отличный продукт. Во-первых, цена, во-вторых, из печени, сердечек и желудочков можно приготовить уйму вкусного. Но есть предположение, что мало кто задумывался, насколько опасными могут быть субпродукты, а некоторые из них – нельзя есть категорически. Как, к примеру, и ряд продуктов, в которых содержатся опасные металлы. Вместе с диетологом Натальей Кивой разберемся с субпродуктами подробней и запишем рецепт куриных сердечек в томатной пасте.

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Фото: Наталья Кива, диетолог

Чем опасны субпродукты?

"Субпродукты – это фильтры, накапливающие вредные вещества, такие, как свинец, ртуть, кадмий и другие яды и токсины. А также, большое количество холестерина. Что может привести к образованию холестериновых бляшек и закупорке сосудов. Особенно подвержены этому люди пожилого возраста, с недостаточным обменом веществ. Теперь о каждом субпродукте подробней", – говорит Наталья Кива.

Самые опасные субпродукты:

Кроме холестерина, опасна еще и наличием пуриновой кислоты, которая стимулирует синтез мочевой кислоты в организме, что в конечном итоге приводит к развитию подагры.

Содержит протеины, которые вызывают аллергические реакции, особенно у маленьких детей. А также противопоказана людям с хроническими заболеваниями почек.

Даже если и разрешается употребление печени, то не более 100 г женщинам и 150 г мужчинам, и не более 2-х раз в месяц.

Чистые субпродукты:

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Чистыми субпродуктами, рекомендуемыми к употреблению в пищу, являются: сердце, язык и желудочки птицы.

Язык говяжий и телячий содержат:

Рекомендуется включать в рацион питания детей, беременных женщин, больных анемией.

Это самый чистый и безопасный субпродукт. В нем есть:

Куриные сердечки в томатном соусе – рецепт

Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Куриные сердца промыть. Отделить от ненужной белой части (включая аорты), отрезав ножом.
  2. Лук нарезать мелко. На сковороду налить немного воды. Тушить под крышкой, не прибавляя огня и помешивая периодически, в течение 15 минут.
  3. Смешать томатную пасту и сметану до однородности и вылить в сковороду. Затем – стакан теплой воды.
  4. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить любимых пряностей и по желанию чеснок. Тушить 30 минут.
  5. Если вам покажется, что сердечки не готовы, а соуса маловато – добавьте немного воды.
  6. Украсить зеленью. Подавать с любимым гарниром.

Здесь узнаете всю правду о самой утренней каше – овсянке.

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