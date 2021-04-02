Субпродукты – модно или полезно для организма? Разбираемся с диетологом

Субпродукты. Как часто мы думаем, что это отличный продукт. Во-первых, цена, во-вторых, из печени, сердечек и желудочков можно приготовить уйму вкусного. Но есть предположение, что мало кто задумывался, насколько опасными могут быть субпродукты, а некоторые из них – нельзя есть категорически. Как, к примеру, и ряд продуктов, в которых содержатся опасные металлы. Вместе с диетологом Натальей Кивой разберемся с субпродуктами подробней и запишем рецепт куриных сердечек в томатной пасте.

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Фото: Наталья Кива, диетолог

Чем опасны субпродукты?

"Субпродукты – это фильтры, накапливающие вредные вещества, такие, как свинец, ртуть, кадмий и другие яды и токсины. А также, большое количество холестерина. Что может привести к образованию холестериновых бляшек и закупорке сосудов. Особенно подвержены этому люди пожилого возраста, с недостаточным обменом веществ. Теперь о каждом субпродукте подробней", – говорит Наталья Кива.

Самые опасные субпродукты:

Свиная, говяжья печень

Кроме холестерина, опасна еще и наличием пуриновой кислоты, которая стимулирует синтез мочевой кислоты в организме, что в конечном итоге приводит к развитию подагры.

Куриная печень

Содержит протеины, которые вызывают аллергические реакции, особенно у маленьких детей. А также противопоказана людям с хроническими заболеваниями почек.

Даже если и разрешается употребление печени, то не более 100 г женщинам и 150 г мужчинам, и не более 2-х раз в месяц.

Чистые субпродукты:

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Чистыми субпродуктами, рекомендуемыми к употреблению в пищу, являются: сердце, язык и желудочки птицы.

Язык говяжий и телячий содержат:

медь

железо

цинк

витамины группы В

полезные белки

Рекомендуется включать в рацион питания детей, беременных женщин, больных анемией.

Сердце

Это самый чистый и безопасный субпродукт. В нем есть:

магний

железо

медь

белки

Куриные сердечки в томатном соусе – рецепт

Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

Ингредиенты

Куриные сердца – 500 г

Лук репчатый – 1 шт.

Томатная паста – 100 г

Нежирная сметана – 100 мл

Соль, перец, чеснок, зелень – по вкусу

Способ приготовления

Куриные сердца промыть. Отделить от ненужной белой части (включая аорты), отрезав ножом. Лук нарезать мелко. На сковороду налить немного воды. Тушить под крышкой, не прибавляя огня и помешивая периодически, в течение 15 минут. Смешать томатную пасту и сметану до однородности и вылить в сковороду. Затем – стакан теплой воды. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить любимых пряностей и по желанию чеснок. Тушить 30 минут. Если вам покажется, что сердечки не готовы, а соуса маловато – добавьте немного воды. Украсить зеленью. Подавать с любимым гарниром.

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