Супруг покойной Фриске во второй раз стал отцом: фото

38-летний российский телеведущий, супруг покойной певицы Жанны Фриске, Дмитрий Шепелев, на которого родители Фриске подали в суд, во второй раз стал отцом.

Радостной новостью Дмитрий поделился в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фото с сыном.

"Добро пожаловать", – лаконично подписал снимок телеведущий.

У Дмитрия Шепелева родился второй сын / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

О том, что новая возлюбленная Дмитрия, архитектор Екатерина Тулупова, ждет ребенка стало известно в начале февраля этого года.

Для Дмитрия и Екатерины малыш стал первым общим ребенком. При этом пара уже воспитывает двоих детей: сына ведущего от брака с покойной Жанной Фриске – Платона и дочку Екатерины от ее первого брака – Ладу.

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Дмитрий Шепелев с сыном / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Дмитрий и Екатерина познакомились при интересных обстоятельствах – их дети ходили в один детский сад.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова / Фото: instagram.com/dmitryshepelev, instagram.com/tulupova

Напомним, в прошлом году Дмитрий Шепелев подал в суд на родителей покойной Жанны Фриске.