Супруга Андрея Джеджулы после их ссоры призналась, будут ли у нее партнерские роды

Сейчас Юлия Леус и Андрей Джеджула живут в одной квартире, но в разных комнатах

Супруга телеведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус, которая рассказала, как они живут вместе после громкой ссоры, призналась, будут ли у нее партнерские роды.

Юлия, которая сейчас находится на последних неделях беременности, поделилась планами в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

"Изначально были запланированы партнерские роды. Они уже даже проплачены, уже все было продумано. Но с недавних пор просто я передумала. Не хочу партнерские. Он сказал, что хочет, я – нет. Сказал, что он придет туда, а я говорю, что не пущу его. Посмотрим, как будет", – поделилась Юлия.

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Напомним, пару месяцев назад, в декабре прошлого года, Юлия Леус сообщила о сильной ссоре с Андреем Джеджулой. Она не стала делиться подробностями произошедшего, а лишь рассказала, что после конфликта попала в больницу с угрозой выкидыша.

Отметим, что пара уже официально разводилась в 2019 году, однако позже снова решили жить вместе. О беременности Юлии стало известно в сентябре прошлого года. От первого брака у Леус есть 18-летняя дочь Ангелина, которую она родила в 15 лет.

Смотрите интервью Юлии Леус для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":