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Супруга Бабкина отреагировала на шквал хейта после признания в изменах мужа

24 марта, 19:10

Элина Пелешенко

Снежана Бабкина дала совет хейтерам

Супруга Сергея Бабкина Снежана ответила хейтерам, которые обсуждают их пару после признания об изменах мужа.

В Instagram она опубликовала пост, в котором рассказала, что "боль, раздражение, зависть и гнев – это скрытая энергия" и стоит от нее освободиться.

Сергей и Снежана Бабкины / Фото: instagram.com/snezhana_babkina


Снежана рассказала, что в последнее время о себе слышит разные вещи. Кто-то называет ее ведьмой и считает, что она "приворожила Сергея", кто-то думает, что взяла его "обеспеченного" и ей очень повезло. Третьи – Сергея Бабкина назвали подкаблучником. Четвертые критикуют ее за то, что она простила мужу измены.

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Она порекомендовала переставать подглядывать в замочную скважину за другими и завидовать, а также давать оценки. Бабкина считает, что любую боль и обиду можно трансформировать во что-то хорошее.

"Выживут только любовники. Это те, кто занимаются любовь внутри себя. А остальное всё – хрень из вашего ума", – написала Снежана Бабкина.

Ранее Сергей Бабкин перенес вторую операцию на глазах в Австрии.

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