Супруга DZIDZIO отказалась от участия в популярном проекте, потому что боялась реакции мужа

Жена популярного украинского певца DZIDZIO Ярослава Хома, она же певица SLAVIA, уже не раз рассказывала о сложных отношениях со звездным супругом. В недавнем интервью она призналась, что певец не спешил поддерживать желание Ярославы петь. А теперь жена популярного артиста рассказала, как ради него отказалась от участия в популярном проекте "Х-фактор".

SLAVIA в интервью YouTube-каналу "Олицкая" призналась, что она осознано провалила один из отборочных туров популярного талант-шоу.

"Я в тренировочный лагерь прошла, а потом проваливала выступления сознательно, потому что понимала, что он этого не одобрит", – сказала Ярослава.

Жена артиста сказала, что для нее было главное о себе заявить, так как муж не спешил помогать ей покорить шоу-бизнес. По словам Ярославы, муж все время просит ее подождать удобного момента, чтобы заявить о себе.

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"Это продолжается постоянно от проекту к проекту. Так подожди, сейчас у мне клип, сейчас еще съемки, сейчас выпущу этот альбом. Жизнь от события к событию. Я как-то стала не нужна", – прокомментировала она.

SLAVIA и DZIDZIO / Фото: instagram.com/slavia_official

От мужа она только и слышит, что он против ее карьеры. Он не поддерживает ее желание участвовать в проектах, давать интервью.

"Ты мне нужна дома как поддержка. Я хочу приезжать в обогретый дом. Я не хочу, чтобы моя женщина была артисткой", – процитировала она слова мужа.

Ранее супруга DZIDZIO призналась, почему у них нет детей.