Супруга DZIDZIO спровоцировала слухи о разводе и выпустила новую песню

Супруга Михаила Хомы (DZIDZIO), который рассказал о смерти отца, певица SLAVIA представила новую песню и спровоцировала слухи о разводе. Новый провокационный хит артистки называется – "50 оттенков".

По словам SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула-Хома), она долго не могла определиться со стилем аранжировки. Однако творческое решение пришло спонтанно – во время отдыха на побережье Карибского моря.

"Несколько дней побыла в этой атмосфере горячей, и я поняла – вот оно, что я хочу! И решила делать это в латиноамериканском стиле", – говорит артистка.

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Однако поклонников смутило, что Ярослава полетела в теплые края без DZIDZIO. В Сети уже предположили, что супруги больше не вместе.

"Инстаграм одинокой женщины не для тебя. Будь свободной. DZIDZIO – это уже в прошлом", "Думаю, так оно и есть уже давно. DZIDZIO – слишком закомплексованный, а она открыта", – пишут в комментариях.

Скриншот: соцсети

Ранее мы сообщали, что DZIDZO хочет изменить гимн Украины.