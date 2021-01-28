Супруга Сергея Бабкина назвала причину потери зрения музыканта: видео

На днях стало известно о том, что украинский певец и музыкант Сергей Бабкин теряет зрение. Артист срочно летит на лечение в Австрию, так как в Украине, к сожалению, ему помочь не могут. Супруга Сергея рассказала, что вызвало потерю зрения.

В Instastories Снежана Бабкина призналась, что проблемы со зрением у Сергея начались из-за вируса.

"Путем долгих исследований врачи выяснили, что это вирус, который поразил почки и дал осложнения на глаза. Мы поехали к лучшему инфекционисту, сдали все анализы. Он нам объяснил, что почки – орган "тихий", который терпит до последнего, но в любой момент может произойти выплеск. Чтобы этого избежать, раз в году, особенно людям после 30-ти, нужно делать очистку себя", – объяснила Снежана.

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Снежана Бабкина Видео: instagram.com/snezhana_babkina

Бабкина посоветовала каждый год принимать курс препаратов, очищающих почки, а также пить витамин D3 и омега-3.

Ранее Снежана Бабкина рассказала о самочувствии супруга.