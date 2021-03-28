Супругу Петросяна сравнили с персонажем из мультика: ответ звезды

31-летняя супруга Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова, которая ранее прокомментировала слухи о второй беременности, ответила на хейт в Сети. Она узнала, что некоторые СМИ называют ее Шапокляк, и высказалась по этому поводу у себя в Instagram-аккаунте.

"Вчера прочитала в одном, как я раньше думала, солидном издании, что меня называют Шапокляк. В первый момент удивилась, потом рассмеялась. Это же так круто, когда тебя сравнивают с известной мультяшкой", – написала Татьяна в посте.

Для сравнения она опубликовала в сторис себя и героиню известного советского мультфильма.

Фото: instagram.com/stories/bruhunova

В комментариях Брухунову поддержали: "Вообще Шапокляк крутая дама: элегантная, смелая, без стереотипов", "А мне нравится Шапокляк – стильная мадам", "Всем не угодишь, да и надо ли".

Читайте также: Молодая жена Евгения Петросяна похвасталась драгоценным подарком мужа: фото

Реклама

После того как стало известно, что Евгений Петросян женится на Татьяне Брухуновой, на нее буквально свалилась волна негатива в социальных сетях. Ее даже сравнивали с бывшей женой Петросяна Еленой Степаненко.

Надеемся, вы не пропустили свежий выпуск YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь", в котором влогер-пенсионер рассказывает, зачем переходить на летнее время.

Ранее сообщалось, что 75-летнего Евгения Петросяна госпитализировали с коронавирусом.