Светлана Лобода намекнула на помолвку: фото

Певица Светлана Лобода, которая недавно выступила на частной вечеринке в Киеве, заинтриговала поклонников новым фото.

У себя в Instagram певица опубликовала снимок, на котором руками закрывает глаза. Внимание всех поклонников привлекло кольцо на безымянном пальце артистки. Ну, а подпись к фото лишь еще больше заинтриговала.

"Прилетела. У меня для вас есть новость, все подробности завтра", — подписала Светлана кадр.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Поклонники сразу же стали гадать, что же это за новость. Некоторые предположили, что певица сообщит о помолвке.

"Кольцо на пальчике. Поздравляем", "Красивое колечко", "Какое колечко", – написали подписчики.

Реклама

А некоторые подписчики предположили, что певица Светлана Лобода беременна в третий раз.

"Узнала, что ждет малыша", "Ждем рождения сына?", "Беременная опять?", – написали в Сети.

Ранее Светлана Лобода показала подросших дочерей.