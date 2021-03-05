"Света, зачем ты так?": Лобода выпустила душераздирающий клип о любви к женатому мужчине

Певица Светлана Лобода, которая на днях тайно приехала в Киев и выступила на Подоле, выпустила клип на песню "Родной". В музыкальном видео рассказывается история молодых людей, которые уже давно расстались, но все равно испытывают чувства друг к другу. Девушка получает сообщение от своего давнего возлюбленного, который теперь женат, имеет дочь, но воспоминания прошлого не оставляют его.

Но если вы не хотите стать героями грустной истории и готовы показать свои чувства, даже если речь идет о дружеских, 8 Марта – идеальный повод, чтобы удивить любимых женщин.

Кадры из клипа Лободы – "Родной" / Фото: Скриншот из YouTube

В своем Instagram-аккаунте Лобода сделала заявление по поводу выхода клипа, который, оказался для нее очень личным.

"В жизни каждого из нас случаются встречи, которые меняют ее навсегда. Но иногда, мы не встречаем любовь, мы ее узнаем. Она приходит сигналами из прошлой жизни, обрывками снов, памятью душ... Сегодня очень волнительный для меня день – премьера трека из самой глубины сердца, премьера клипа на острие эмоций. "Родной" – это видео про каждого из нас и про любовь, которой тесны рамки тела, она живет на уровне души!", – написала Лобода.

Роли главных героев в клипе сыграли актеры Юра Борисов и Анна Чиповская, а режиссером выступила Анна Меликян.

Помимо актеров в клипе появляется и сама певица – в белоснежной рубашке и черных кожаных штанах, в то время как вокруг нее сыпется снег.

Реклама

Смотрите клип Лободы – "Родной":

Реакция на клип Лободы:

Фанов певицы музыкальное видео потрясло до глубины души. Многие из них нашли историю, показанную в клипе, очень жизненной.

"Песня — эмоция. Этот мини-фильм стоит сотни миллионов просмотров... спасибо Вам за такую работу".

"Люблю клипы в которых за три минуты больше драмы и смысла чем в 1.5 часовых фильмах. Очень понравился клип и песня".

"Я одна проревела??? Света зачем ты так ? Это сильно".

Скриншот YouTube

Ранее стало известно, что Лобода заняла место тренера в российском шоу "Голос. Дети".