Сын Алибасова откровенно о состоянии отца: Лучше уже не будет, нужно замедлить ухудшение

Сын скандального продюсера Бари Алибасова продолжает делиться подробностями о здоровье отца. Как известно, шоумен восстанавливается после тяжелого перелома ноги. Но не только из-за травмы состояние здоровья продюсера оставляет желать лучшего.
Бари Алибасов-младший изданию ФАН рассказал, что у отца по-прежнему серьезные проблемы с памятью.
"Ситуация остается такой же удручающей. На данный момент больше 15–20 минут удержать понимание, где он находится, не удается", – рассказал наследник продюсера.
Бари Алибасов с сыном / Фото: Скриншот из видео
От отметил, что отец хорошо помнит только события до 2005 года, все остальное нужно рассказывать заново и по несколько раз в день.
"Если сейчас говорить о его состоянии, то лучше уже не будет. Сейчас главная задача не восстановить его память, это уже невозможно, она бесследно исчезла. Нам необходимо замедлить ухудшение его состояния", – поделился Бари Алибасов-младший.
Бари Алибасов с сыном / Фото: instagram.com/barialibasovjr
Сын Алибасова добавил, что физическое состояние у продюсера хорошее. Пока он передвигается в инвалидной коляске, но делает это бодро.
Также Бари Алибасов-младший рассекретил, в какую сумму ему обходится лечение отца.
"В среднем на лечение уходит от 300–500 тысяч рублей (132 -183 тысячи гривен) в зависимости от дополнительных процедур, которые ему требуются", – рассказал звездный наследник.