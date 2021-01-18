Сын Бари Алибасова держит отца взаперти – что случилось

После развода жизнь Бари Алибасова никак не наладится. То он упадет и ничего не помнит, а теперь PR-директор продюсера Вадим Горожанкин заявил, что Алибасова держат взаперти. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По словам Горожанкина, Бари Каримович помирился со своей бывшей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной, но они не могут видеться из-за сына продюсера "На-На". Бари Алибасов-младший нанял охрану и не разрешает отцу выходить на улицу. Также у продюсера отобрали телефон.

Бари Алибасов / Фото: instagram.com/alibasov_nana

"Что касается состояния здоровья Бари Каримовича, то оно, мягко говоря, плохое. Ему требуется срочная медицинская помощь. Его надо спасать. Иначе его скоро не будет", – заявил PR-директор.

Горожанкин заявил, что наследник продюсера намерен взять под контроль доходы отца от многочисленных музыкальных проектов и съемок в ток-шоу.

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Бари Алибасов с сыном / Фото: instagram.com/barialibasovjr

Изданию СтарХит Алибасов-младший опровергнул, что его отец находится взаперти. Он рассказал, что продюсер просто не хочет ни с кем общаться. Также сын Алибасова отметил, что PR-директора недавно уволили.

"На данный момент Вадим Горжанкин уволен за то, что он воспользовался не самым лучшим состоянием отца и продал интервью с ним журналистам. Все это не было согласовано со мной. Горжанкин как человек плохой, но пиарщик, признаться честно, из него очень хороший. В последнее время он перестал согласовывать с нами репортажи и материалы о папе, поэтому мы вынуждены были расстаться. Так что слухи о запертом в квартире отце – тупая выдумка Горжанкина", – заявил Бари Алибасов-младший.

Ранее мы рассказывали, что Бари Алибасов и его молодая любовница ждут ребенка.