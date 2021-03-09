Сын Чапкиса опубликовал новое видео с отцом: "Господи, помоги ему"

Сын 91-летнего хореографа Григорий Чапкиса Грег, который недавно прилетел из США в Украину, показал, как проводит время со своим отцом. Новое видео Чапкис-младший опубликовал у себя в InstaStories.

На опубликованном видео Григорий Николаевич смотрит, какую постановку поставил его сын для популярного рэпера Дэдди Янки на шоу Джимми Киммела.

"Я так счастлив, что мой отец гордится мной. И я был свидетелем того, как он лично посмотрел нашу постановку. Господи, помоги ему выздороветь, чтобы он мог дальше смотреть за достижениями моей школы", – подписал видео сын Чапкиса.

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Сын Григория Чапкиса опубликовал новое видео с отцом Видео: instagram.com/gregchapkis

Стоит отметить, что Грег Чапкис считается одним из лучших хип-хоп танцоров. У него своя школа танцев Chapkis Dance.

Напомним, информации о здоровье Григорий Чапкиса почти нет. Известно, что после третьей госпитализации хореограф уже находится дома.

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