Сын госпитализированного Чапкиса не смог прилететь в Украину к отцу

Сын недавно госпитализированного Григория Чапкиса – Грег Чапкис, который недавно показал свою семью, сообщил, что собирался в скором времени прилететь в Украину.

Из-за того, что Грегу вовремя не прислали результаты теста на COVID-19, ему пришлось отложить полет к отцу в Украину. Об этом Чапкис-младший написал на своей странице в Instagram.

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"Утреннее разочарование из-за отложенного полета в Украину. Надеюсь, что в следующий раз результаты теста на COVID-19 я получу вовремя, до полета. Мне нужно сделать всего три теста: первый – в США, второй – во время пересадки в Амстердаме, а третий – уже в Украине. И плюс три дня карантина", – написал Грег.

Фото: instagram.com/gregchapkis

Пока что неизвестно, в каком состоянии находится Григорий Чапкис. Ранее сообщалось о его повторной госпитализации после пневмонии.