Сын выплатил за отца ипотеку и снял его неповторимую реакцию на видео

24-летний блогер Джейми Найленд выплатил ипотеку за дом вместо своего отца Ричарда и снял его реакцию на видео. Этот ролик быстро стал вирусным в TikTok, собрав огромное количество просмотров, лайков и комментариев.
На видео Джейми передает ключи от дома своему отцу.
"Я только что позвонил в банк и выплатил все до копейки по ипотеке. Теперь весь этот дом твой. Клянусь. Ты проработал всю свою жизнь, а теперь можешь выйти на пенсию", – говорит парень.
Сначала Ричард решил, что это розыгрыш, который сын снимает для своего канала (у него 2,3 млн подписчиков), но потом осознает, что все это правда и начинает плакать.
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"Ты лучший сын в мире. Я оставлю тебе этот дом в наследство. Так что он и твой тоже", – ответил Ричард, прежде чем вернуть ключи своему сыну.
К слову, Ричарди сам стал интернет-звездой – у него 258 тысяч собственных подписчиков в TikTok.
Напомним, ранее мы рассказывали о юмористке, которая в коротких видео высмеяла реальные жизненные ситуации.
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Кроме этого, мы писали о блогерше, которой бабушка случайно отправила свои обнаженные фото.
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