Сын выплатил за отца ипотеку и снял его неповторимую реакцию на видео

Этот ролик быстро стал вирусным в TikTok

24-летний блогер Джейми Найленд выплатил ипотеку за дом вместо своего отца Ричарда и снял его реакцию на видео. Этот ролик быстро стал вирусным в TikTok, собрав огромное количество просмотров, лайков и комментариев.

На видео Джейми передает ключи от дома своему отцу.

"Я только что позвонил в банк и выплатил все до копейки по ипотеке. Теперь весь этот дом твой. Клянусь. Ты проработал всю свою жизнь, а теперь можешь выйти на пенсию", – говорит парень.

Видео: tiktok.com/@jamie.nyland

Сначала Ричард решил, что это розыгрыш, который сын снимает для своего канала (у него 2,3 млн подписчиков), но потом осознает, что все это правда и начинает плакать.

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"Ты лучший сын в мире. Я оставлю тебе этот дом в наследство. Так что он и твой тоже", – ответил Ричард, прежде чем вернуть ключи своему сыну.

К слову, Ричарди сам стал интернет-звездой – у него 258 тысяч собственных подписчиков в TikTok.

Напомним, ранее мы рассказывали о юмористке, которая в коротких видео высмеяла реальные жизненные ситуации.

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Видео: Сегодня

Кроме этого, мы писали о блогерше, которой бабушка случайно отправила свои обнаженные фото.