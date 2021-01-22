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Сыновья Клинта Иствуда и Мела Гибсона воюют с талибами

22 января, 14:40

Дарина Алексеева

Смотрите на OLL.TV

Военный боевик "Форпост" о сражении между Талибаном и небольшим отрядом армии США в Афганистане

Основанный на реальных событиях военный боевик "Форпост" вышел в разгар пандемии прошлого года, поэтому многие зрители так и не увидели эту достойную киноленту.

Напряженный, захватывающий и современный боевик воссоздает известный бой за Камдеш и показывает зрителям, каково это – попасть в осаду 400 вражеских повстанцев в практически незащищенном месте. С 19 января фильм можно посмотреть на OLL.TV.

В главных ролях Орландо Блум, Скотт Иствуд, Майло Гибсон и Калеб Лэндри Джонс. А режиссером фильма выступил Род Лури, знакомый зрителю по фильмам "Ничего, кроме правды" с Кейт Бекинсейл и "Претенденту" с Гэри Олдманом.

Орландо Блум в фильме "Форпост" / Фото: kino-teatr.ru

Сюжет

3 октября 2009 года, Афганистан. На военную базу США нападает группа талибов. 54 американских солдат пытаются противостоять террористам с численностью около 400 человек. Неравный бой длился более 12 часов...

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Скотт Иствуд в фильме "Форпост" / Фото: themoviedb.org

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