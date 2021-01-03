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Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд

3 января, 10:00

Ирина Маслова

Удивите своих гостей изысканными горячими закусками

На Рождество принято готовить мясо. Конечно, можно подойти к этому вопросу с легкостью – просто запечь индейку со специями, или тоже самое сделать со свининой. А можно подойти к этому делу с креативом – несколько переиначить традиции и приготовить на Рождество оригинальные мясные блюда.

Пирог с брокколи, индейкой и сыром

Фото: instagram.com/receptik/


Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Белки отдалить от желтков. Белки взбивать до пиков. Смешать все остальные ингредиенты для теста и аккуратно ввести в них белки.
  2. Потушить фарш индейки (можно измельчить филе в блендере), посолить и добавить брокколи.
  3. В форму вылить тесто, сверху выложить начинку и запекать до румяности при 180 градусах, сверху посыпать натертым сыром.

Жареная свинина с яблоками и луком

Фото: instagram.com/receptik/

Ингредиенты


Способ приготовления

  1. Нагреть оливковое масло в большой кастрюле на сильном огне.
  2. Свинину посолить, поперчить, обжарить до появления корочки. Уменьшить огонь до минимума.
  3. Добавить яблочный сок, мясной бульон, яблоки, лук и лавровый лист.
  4. Накрыть крышкой и кипятить на медленном огне в течение 3 часов.
  5. Поджарить лук.
  6. Когда мясо будет готово, удалить все содержимое, оставив только жидкость в кастрюле.
  7. Повысить температуру до средне-высокой и кипятить жидкость, пока не загустеет.
  8. Мясо разрезать на порции и каждую порцию полить соус.

Куриное филе с грибами и сливками

Фото: instagram.com/receptik/

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Филе курицы нарезать крупными кусочками, грибы пластинками.
  2. Курицу и грибы обжарить на сливочном масле.
  3. В глубокой тарелке выдавить чеснок, натереть туда сыр, добавить мелко порезанный укроп, залить сливками, добавить прованских трав и перемешать.
  4. Когда курица и грибы потушатся, слить сок и залить курицу сливками.
  5. Тушить 10 минут.

Тефтели с сыром

Фото: instagram.com/receptik/

Ингредиенты


Способ приготовления

  1. Смешать фарш, натертый на терке лук, хлеб, яйцо, соль и перец.
  2. Нарезать сыр на кубики, примерно 1х1 см.
  3. Из приготовленного фарша сделать небольшие шарики, прижать каждый в ладошке, чтобы образовалась небольшая лепешка.
  4. В центр положить кубик сыра и скатать лепешку в шарик, чтобы сыр оказался внутри тефтели.
  5. Выложить на противень тефтели и запечь 15-20 минут при температуре 200 градусов.
  6. Для соуса поджарить мелко порезанный лук, добавить томатную пасту, муку, соль и перец.
  7. Пассеровать около трех минут, добавить зелень.
  8. Перед подачей полить тефтели соусом.

Мясо, запеченное с сыром

Фото: Фото: instagram.com/receptik/


Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Кусок мяса промыть в холодной воде, обсушить бумажными салфетками, посыпать слегка солью, перцем и втереть специи. Тонким ножом сделать неглубокие надрезы по всему куску, внутрь которых поместить тонко нарезанные ломтик чеснока.
  2. Обернуть мясо фольгой и запекать до готовности при 190 градусах 40 минут.
  3. Затем осторожно раскрыть фольгу и сделать примерно 10 поперечных надрезов, не дорезая их до конца.
  4. В каждый надрез вложить по ломтику сыра. Поставить мясо в духовку на несколько минут.
  5. Как только сыр начнет плавиться, а мясо зарумянится, достать мясо.
  6. Подрезать ломтики до конца и выложить вместе с расплавившимся кусочком сыра.
  7. К мясу можно подать свежие овощи.

В этом материале читайте советы диетолога о вкусном и полезном завтраке.

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