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Такой важный витамин Д: как понять, что у вас его дефицит и как пополнить запасы

29 марта, 17:55

Светлана Евсеева

Витамин Д – это еще важнейший гормон, без которого наш организм страдает

Постоянная усталость, сонливость, частые простуды и раздражительность могут быть следствием дефицита в организме витамина Д. Чем же так важен для нас витамин Д, почему бывает дефицит этого витамина, как распознать его недостаток и как насытить организм витамином Д, мы спросили у кандидата медицинских наук, акушера-гинеколога, эндокринолога Анны Шаргородской.

Выпадение волос может "говорить" о дефиците витамина Д / Фото: Depositphotos

Чем "управляет" витамин Д в организме?

Нехватка этого важнейшего для организма элемента может быть даже в весеннее и летнее время. Без витамина Д множество процессов, важных для нормального развития и функционирования нашего организма были бы невозможны:

  1. Витамин Д помогает иммунной системе бороться с инфекцией, поэтому для поддержания иммунитета нельзя допускать недостатка этого витамина в организме,
  2. Этот витамин очень важен для мужчин, поскольку помогает производить главный мужской половой гормон – тестостерон. От этого гормона зависит качество и производство сперматозоидов,
  3. Витамин Д помогает раннему процессу развития эмбриона,
  4. Также этот элемент тормозит рост развития раковых клеток, контролирует деление здоровых клеток в организме,
  5. Без витамина Д невозможен нормальный процесс отложения кальция в костных тканях, то есть крепостью зубов и костей мы обязаны именно этому элементу,
  6. Также витамин Д регулирует обменные процессы: у людей со склонностью к полноте чаще всего наблюдается недостаток этого элемента,
  7. А еще витамин Д помогает нормальному функционированию щитовидной железы и обеспечивает правильный уровень свертываемости крови.

Почему нам может не хватать витамина Д

Дефицит этого элемента может наступить не только из-за снижения поступления витамина Д в организм. Различные хронические заболевания и расстройства мешают этому элементу усваиваться. Например, при болезнях печени, почек, эндокринных проблемах, особенно заболеваниях "щитовидки", приеме некоторых препаратов может произойти нехватка витамина Д.

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Как понять, что организму не хватает витамина Д?

Дефицит витамина Д можно заподозрить по следующим симптомам:

Что же делать: как поднять уровень витамина Д?

Наверняка узнать, есть у вас дефицит витамина Д или нет, поможет специальный анализ крови. А пополнить запасы этого элемента в организме помогут продукты и специальные препараты:

Важно! Не занимайтесь самолечением, чтобы не навредить здоровью: препарат и дозировка подбираются строго под контролем врача-эндокринолога!

Напомним также, что ранее мы писали о то, что витамин Д помогает в профилактике коронавируса.

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