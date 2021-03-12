Поют, снимаются в кино, пишут музыку: звезды о талантах своих детей

Дети знаменитостей нередко идут по стопам родителей. При этом им сложнее добиться успеха и расположенность публики, ведь часто их сравнивают с родителями, а достижения списывают на связи. Герои нашей подборки еще не знают, пойдут ли по стопам своих популярных мам и пап. Звездные родители рассказали журналистам "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" о талантах своих детей.

Дочь Сергея Бабкина поет

Дочь Сергея Бабкина пошла по стопам своего отца – она поет и занимается в театральной студии. Не так давно певец порадовал поклонников, выпустив совместный трек с дочкой Веселиной. Как признался артист, именно дочь вдохновила его на дуэт. Однажды она поинтересовалась у папы, почему в его репертуаре нет песен на английском. Сергея этот вопрос заставил задуматься, а дочь предложила спеть на английском.

Сергей Бабкин с дочерью Веселиной / Фото: Скриншот из YouTube

"Я немного общаюсь на английском, но чтобы полностью написать песню – нет. И Веселина предложила мне свою помощь – создать песню вместе", – рассказал певец.

Поклонникам так понравилась песня, они попросили новоиспеченный дуэт записать трек еще и на украинском.

Дочь Лилии Ребрик снимается в кино

Дочь ведущей программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилии Ребрик Диана уже снимается в сериалах, занимается бальными танцами и рисует. Но вот связывать жизнь с творческой профессией девочка пока не собирается. Она мечтает стать ветеринаром.

Дочь Лилии Ребрик Диана на съемках / Фото: пресс-служба

"Я очень люблю собак, и мне няня принесла книгу с собаками и мы ее так вот читали-читали, я все рассказывала о собаках там. Я не знаю, мне очень хочется стать ветеринаром", – рассказала Диана.

Сын Оли Цибульской пишет музыку

У сына Оли Цибульской Нестора достаточно необычное хобби – он любит прыгать на батуте. Раз в неделю Нестор ходит на тренировки, и там все как у настоящих спортсменов от разминки и до осваивания новых гимнастических элементов. Но о спортивном будущем мальчика пока речи не идет. Также сын артистки увлекается музыкой. В свои пять лет он уже пишет музыку.

Оля Цибульская с сыном Нестором / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Для пяти лет – это круто", – говорит звездная мама.

Дочь Юрия Ткача поет

Дочь шоумена Юрия Ткача Лиза уже давно покорила Instagram. Девочка, как и папа очень харизматична. Она занимается вокалом и любит кататься на роликах.

"Сейчас она ходит на ролики, она прям кайфует от роликов, от коньков и еще ходит на вокал. Очень любит петь. И это ей по кайфу. Поэтому мы ее не сильно заставляем заниматься там чем-то тем, чем она не хочет заниматься", – рассказал Юрий.

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