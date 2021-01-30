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Танцы Данилко и новые удивительные герои: как прошел второй эфир шоу "Маска"

30 января, 23:36

Инна Петрова

Узнайте все подробности нового выпуска

Состоялся второй эфир гипершоу "Маска" на телеканале "Украина", в котором ранее появился пятый звездный детектив. Все самые интересные моменты выпуска и лучшие выступления – далее в материале.

Напомним, что звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменских и Андрей Данилко, а ведущим проекта – Владимир Остапчук.

Открыл сегодняшний эфир загадочный Буряк, в котором Олег Винник разглядел Виталия Козловского. Персонаж исполнил песню Смерека и сразу же пленил сердца звездных детективов.

Буряк
Фото: телеканал "Украина"

Следующей на сцену вышла Бабка, которая поразила своим костюмом всех зрителей. Композицией I Wanna Be Loved By You она подарила романтичное и веселое настроение, хотя полностью озадачила звездных детективов, которые так и не смогли понять, кто скрывается под маской.

Бабка
Фото: телеканал "Украина"

Заставила танцевать весь зал игривая Крапанка, которая спела хит Верки Сердючки "Дольче Габбана". Мнения судей разошлись, но Андрей Данилко уверен – за маской скрывается ведущая.

Крапанка
Фото: телеканал "Украина"

Далее на сцене шоу "Маска" появился Носорог. Он очаровал Олю Полякову и Настю Каменских, а после удивил исполнением песни Antonio Banderas – Cancion del Mariachi.

Носорог
Фото: телеканал "Украина"

Пришло время голосования, в котором участвуют как зрители, так и судьи. Они выбирали лучшее выступление первого этапа второго выпуска. В номинацию первой отправилась Крапанка.

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Далее удивлять зрителей гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" пришла очередь Мольфара. Он исполнил песню Аллы Пугачевой – Так же как все, заставив танцевать Дзидзьо, который даже вышел на сцену.

Мольфар
Фото: телеканал "Украина"

Следующий участник удивил контрастом своего образа и выбором песни. Миниатюрный и очень милый Циклоп исполнила песню KAZKA – Свята.

Циклоп
Фото: телеканал "Украина"

Изысканная Пава покорила своим голосом и фантастическим номером, спев для звездных детективов и зрителей гипершоу "Маска" хит Jimmy Jimmy Jimmy Aaja.

Пава
Фото: телеканал "Украина"

Как чувственно исполнил композицию "Я люблю тільки тебе" еще один участник шоу – Лев. После его выступления почти все звездные детективы уверены, что под этой маской скрывается Александр Пономарев.

Лев
Фото: телеканал "Украина"

Во второй раз Олег Винник, NK, DZIDZIO, Оля Полякова и Андрей Данилко вместе со зрителями голосовали за лучший номер этого вечера. Вторым номинантом на вылет стал Мольфар. Вместе с Крапанкой они вышли в последний этап программы.

Крапанка и Мольфар
Фото: телеканал "Украина"

В финальном голосовании принимают участие только зрители шоу "Маска", и сегодня они решили, что снять маску должна Крапанка. Кто скрывался за этим удивительным образом – узнайте здесь.

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