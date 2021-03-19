Танцы под дудочку отменяются: белорусская группа пишет новую песню для "Евровидения -2021"

Группа "Галасы ЗМеста", которая представит Беларусь на "Евровидении – 2021", согласилась написать новую песню, после того как организаторы конкурса отклонили трек "Я научу тебя танцевать" из-за политического контекста. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил глава государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт.

По его словам, новую песню группа "Галасы ЗМеста" уже пишет.

"Я думаю, что совсем скоро, через несколько дней вы услышите ещё одну песню-миллионник, которую будут слушать по всей Европе", – сказал Эйсмонт.

"Галасы ЗМеста" / Фото: Facebook Реклама

Он также добавил, что в песне "Я научу тебя танцевать" не увидел политического контекста.

"Я категорически настаиваю, что песня не имеет никакого политического контекста. Об этом говорил много и автор слов. По-моему, это понятно любому человеку, кто знаком с русским языком. Каждый трактует так, как ему выгодно", – объяснил Эйсмонт.

Ранее мы рассказывали, почему текст песни "Я научу танцевать тебя" возмутил организаторов "Евровидения" .