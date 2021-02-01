Тарзан рассказал, как отомстит экс-любовнице

Наташа Королева смогла простить измену своего мужа Тарзана. Сейчас пара вместе. Но вот Тарзан свою любовницу не собирается прощать. В эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ стриптизер рассказал, что теперь ждет его экс-любовницу Анастасия Шульженко и ее подругу Милану Миломанову.

Муж Наташи Королевой написал на обеих подружек заявление в правоохранительные органы. Как он рассказал, сейчас идут действия процессуального характера.

"Я вас уверяю: медленно, но неотвратимо правосудие рассадит всех по своим местам. Звучат мои слова не страшно. Не страшнее того, что исполняли эти дамы", – заявил Тарзан.

Тарзан и Анастасия Шульженко / Фото: Instagram.com Реклама

Как отметил муж Королевой, скандал ему подпортил репутацию и теперь он хочет, чтобы справедливость восторжествовала.

"Одна мадам уже присела. Это все плохо отразилось на моей репутации. По поводу хейта. Это слово переводится как ненависть. У меня есть сын, жена, родители. Испокон веком благородство и доброта были уделом сильных людей. Но зло должно быть наказано", – сказал Тарзан.

Ранее сын Наташи Королевой перепел хит мамы "Дельфин и русалка".