Тарзан удивил Сеть необычным подарком для сына: "Это шедевр"

Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко ( настоящее имя Тарзана) Архипу, который недавно станцевал на шесте под хит мамы, исполняется 19 лет. Звездный отец в Instagram опубликовал поздравление и удивил Сеть подарком.

Оказывается, муж Наташи Королевой еще и рисует. Тарзан посвятил сыну стихи и написал его портрет. На нем Архип предстает в азиатском мужском халате, важно сложив руки на груди и приподняв подбородок.

Тарзан / Фото: instagram.com/tarzan___official

Портрет Архипа / Фото: instagram.com/tarzan___official Реклама

"В твой день рождения желаю, чтоб добрый свет всю жизнь твою пронзал! И пусть удача будет и любовь. И счастьем пусть горят глаза. Вот твой портрет — тебя я создал вновь. Как 19 лет назад", – написал муж Королевой.

Подписчикам подарок понравился.

"Невероятно! И поэзия, и живопись!"", "Сергей, это шедевр", "Очень красиво написано", "Классные стихи и портрет",, – написали фолловеры.

Ранее мы рассказывали, что Архип спровоцировал слухи о своей свадьбе.