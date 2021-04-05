Телеканал Украина покажет премьеру детективной мелодрамы об обаятельной аферистке

В понедельник, 5 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 16-серийной картины "Без тебя" производства кинокомпании "Киевтелефильм". Главная героиня новой истории – авантюристка Клара, которая способна взломать любой замок и запудрить любые мозги. Чтобы избежать тюрьмы, девушка идет на сделку со следствием, даже не подозревая, чем это для нее обернется.

Напомним, что сегодня также состоится премьера второго сезона сериала о спасателях "Вызов".

Кадр из сериала "Без тебя" / Фото: пресс-служба

Жизнь маленькой Кати – дочки следователя Николая Жаринова – резко меняется, когда в результате криминальных разборок гибнет ее семья. Опасаясь, что оставшуюся в живых Катю криминальный авторитет Зубов воспримет как ненужную свидетельницу, девочку забирает к себе ее крестный – профессиональный взломщик Григорий. В результате без семьи Катя проводит свое детство в притоне. Детская мечта девушки – стать полицейским, как папа, становится несбыточной. Вместо этого она превращается в нахальную пробивную аферистку Клару.

Однажды удача окончательно отворачивается от Клариты – ее ловит следователь Дмитрий. Чтобы не попасть в тюрьму, она должна помочь поймать неуловимого серийного убийцу Призрака, который непонятным образом проникает в дома жертв и так же необъяснимо исчезает оттуда. Вот только сделать это окажется совсем непросто.

По словам актрисы Веры Шпак, которая исполнила роль Клары, ее моментально захватила эта история. Поскольку "Без тебя" – это детективная мелодрама, то на съемках было немало трюков, погонь и драк.

Кадр из сериала "Без тебя" / Фото: пресс-служба Реклама

"Моя Клара – девчонка, которая хочет счастья, борется, встречает в дальнейшем свою детскую любовь… Она много лет жила в воровском мире, но не потеряла себя настоящую, не стала озлобленной, не стала врать. У нас на проекте был прекрасный постановщик трюков и боев (актер, каскадер, директор Лиги каскадеров Украины Назар Майборода – ред.) Нам ставили драку и дальше мы уже после репетиций сами ее отыгрывали в кадре. Например, в одной из таких сцен я двух парней "укладывала", – рассказывает Вера Шпак.

Также в новом проекте снялись актеры Александр Константинов, Наталья Цыганенко, Борис Георгиевский, Лариса Удовиченко, Сергей Векслер, Ирина Калашникова, Иван Босильчич, Радмила Щеголева, Эвелина Соловьева, Алла Масленникова, Мария Дмитриева и другие.

Одну из ролей – отца главного героя – исполнил режиссер картины Александр Мохов.

"Это опытный мудрый мужчина. В нем нет внутренних перевертышей, – говорит артист и признается, что совмещать актерскую и режиссерскую деятельность в одном проекте уже привык. – В этой картине у меня было не так много съемочных дней, поэтому я понимал, что могу совместить. Снялся как артист – бегу к плейбеку, смотрю, отмечаю, если сыграл не так. Сам себе сделал поправочки, вернулся на площадку, пересняли".

Оператор-постановщик сериала – Андрей Шкир. Продюсеры – Виктория Корогод, Ирина Черняк, Валентин Опалев, Павел Карван, Светлана Карван. Производством занималась кинокомпания "Киевтелефильм". Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

Смотрите премьеру 16-серийного фильма "Без тебя" с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее звезда сериала "Вызов 2" Геннадий Попенко рассказал о риске на съемочной площадке.