Телеведущая Лидия Таран заразилась коронавирусом

Телевизионная ведущая Лидия Таран заявила, что заразилась коронавирусом.
Об этом она написала у себя в Facebook.
"К сожалению, я заболела COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции дома. После короткого праздничного отпуска в Турции, я сделала ПЦР-тест и получила позитивний результат", – сообщила она.
По словам телеведущей, несмотря на соблюдение строгих карантинных требований в Турции и во время самого путешествия – ведущая все равно заразилась.
"У турок в эти праздничные дни был локдаун во всех городах – и он проходит жестче, чем у нас", – написала Таран.
Ведущая добавила, что чувствует себя хорошо, температура 37,5 и особых симптомов не ощущает.
"С врачом на связи, принимаю медикаменты и витамины", – добавила ведущая.
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