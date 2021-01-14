Телеведущая Лидия Таран заразилась коронавирусом

Ведущая добавила, что чувствует себя хорошо

Телевизионная ведущая Лидия Таран заявила, что заразилась коронавирусом.

Об этом она написала у себя в Facebook.

"К сожалению, я заболела COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции дома. После короткого праздничного отпуска в Турции, я сделала ПЦР-тест и получила позитивний результат", – сообщила она.

По словам телеведущей, несмотря на соблюдение строгих карантинных требований в Турции и во время самого путешествия – ведущая все равно заразилась.

"У турок в эти праздничные дни был локдаун во всех городах – и он проходит жестче, чем у нас", – написала Таран.

Ведущая добавила, что чувствует себя хорошо, температура 37,5 и особых симптомов не ощущает.

"С врачом на связи, принимаю медикаменты и витамины", – добавила ведущая.

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Ранее Папа Римский Франциск сделал прививку вакцины от коронавируса. Вакцинация проходила в Ватикане.