Телеведущая в прямом эфире показала "танец ягодиц" (видео)

Популярная британская телеведущая Шарлотт Хокинс исполнила "танец ягодиц" в прямом эфире, чем удивила зрителей утреннего шоу Good Morning Britain на телеканале ITV, а также своих коллег.

Фрагмент выпуска Хокинс опубликовала на своей страничке в Twitter с подписью: "Выглядит так, будто я выпила".

Фото: Twitter | Charlotte Hawkns

В начале шоу соведущий Пирс Морган рассказал, что он просмотрел ролики в соцсети TikTok, в которых пользователи танцевали под главную музыкальную тему их телепередачи.

"Мне кажется, что ни один из постов нас не впечатлил", – отметил шоумен.

Читайте также: 14 оригинальных идей ко Дню святого Валентина для влюбленных

Хокинс заявила, что намерена сама сделать подобный ролик, после чего вышла в центр студии и начала танцевать тверк (танец, в котором есть активные движения ягодиц и бедер; исполняется в провокационной манере).

"Бог ты мой!" – удивленно отреагировал Морган. Он подбодрил Хокинс, а сотрудники в студии рассмеялись.

Напомним, ранее телеведущая из Новой Зеландии удивила зрителей "нюдовым" нарядом во время выпуска прогноза погоды в прямом эфире местного телеканала Channel 9.

Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

Кроме этого, мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире.