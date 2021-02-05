Телеведущий Виталий Школьный озвучил книгу для детей с нарушением зрения

Он принял участие в социальном проекте "Книги, що говорять"

Ведущий телеканала "Украина" утренних выпусков новостей "Сегодня" Виталий Школьный озвучил книгу "Запах мысли" известного американского писателя Роберта Шекли специально для социального проекта "Книги, що говорять".

Телеведущий принял участие в проекте на добровольных началах, с тем чтобы предоставить возможность детям с нарушением зрения ознакомиться с необходимым для обучения литературным произведением.

Виталий Школьный озвучил книгу для детей с нарушением зрения / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

""Проект "Книги, що говорять" не просто благородная инициатива, это удивительное сочетание доброты и социальной дружественности большой команды, которая занимается важным делом. Стать волонтером инициативы – сделать нашу страну и мир более открытым для людей, лишенных зрения. Кроме того, стоит отдать должное редакторам, которые выбирают тексты, а потом редактируют озвучивания. Все отобранные произведения непременно обогатят слушателей и приятно порадуют вас самих", – отметил Виталий Школьный.

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Аудиокнига "Запах мысли" в озвучке Виталия Школьного доступна по ссылке. Техническая поддержка осуществлялась при участии телеканала "Украина".

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Проект "Книги, що говорять" реализуется общественной организацией Всеукраїнський Інтеграційний Рух "ВІР в Україну". Инициатива предусматривает озвучение волонтерами книг мировой и украинской литературы необходимых для обучения детям с нарушением зрения.

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