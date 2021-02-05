Телеведущий Виталий Школьный озвучил книгу для детей с нарушением зрения

Ведущий телеканала "Украина" утренних выпусков новостей "Сегодня" Виталий Школьный озвучил книгу "Запах мысли" известного американского писателя Роберта Шекли специально для социального проекта "Книги, що говорять".
Телеведущий принял участие в проекте на добровольных началах, с тем чтобы предоставить возможность детям с нарушением зрения ознакомиться с необходимым для обучения литературным произведением.
""Проект "Книги, що говорять" не просто благородная инициатива, это удивительное сочетание доброты и социальной дружественности большой команды, которая занимается важным делом. Стать волонтером инициативы – сделать нашу страну и мир более открытым для людей, лишенных зрения. Кроме того, стоит отдать должное редакторам, которые выбирают тексты, а потом редактируют озвучивания. Все отобранные произведения непременно обогатят слушателей и приятно порадуют вас самих", – отметил Виталий Школьный.
Аудиокнига "Запах мысли" в озвучке Виталия Школьного доступна по ссылке. Техническая поддержка осуществлялась при участии телеканала "Украина".
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Проект "Книги, що говорять" реализуется общественной организацией Всеукраїнський Інтеграційний Рух "ВІР в Україну". Инициатива предусматривает озвучение волонтерами книг мировой и украинской литературы необходимых для обучения детям с нарушением зрения.
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