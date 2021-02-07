Телячьи щеки в ягодном соусе, на гарнир – перловка: вкусный рецепт от шеф-повара

Это когда хочется чего-то оригинального, а не сочных и безусловно сочных котлет. Когда есть время и желание почувствовать себя немного шеф-поваром и действительно удивить своими талантами. Пришло время использовать свой потенциал и раскрыться на полную. Шеф-повар Иван Булавин предлагает приготовить телячьи щеки с перловкой и ягодным соусом.

Фото: Иван Булавин, шеф-повар

Телячьи щеки с перловой кашей и ягодным соусом от Ивана Булавина

Ингредиенты

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телячьи щеки – 2 шт.

имбирь – 50 г

чеснок – 50 г

лук-шалот – 50 г

соевый соус – 50 мл

масло растительное – 50 мл

тимьян – 4 веточки

перец черный молотый – 1 г

крупа перловая – 100 г

куриный бульон – 150 мл

сливочное масло – 30 г

базилик свежий – 5 г

замороженные ягоды ассорти без косточек – 300 г

красное вино – 200 мл

сахар – 30 г

бадьян – 1 звездочка

соль по вкусу

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Способ приготовления

Щеки помыть и очистить от грубых пленок, положить в небольшую кастрюльку. Добавить очищенный и мелко нарезанный имбирь, лук-шалот, тимьян, чеснок, соевый соус и залить водой. Довести до кипения и томить на низкой температуре 6 часов. Снять с огня и остудить, не доставая щеки из кастрюльки несколько часов. Пока щеки остывают, начинаем готовить соус. Ягоды залить красным вином, добавить 30 г сахара и звездочку бадьяна. Томить на низком огне, пока ягоды не развалятся, при необходимости добавить воды. Достать бадьян, пробить соус блендером и протереть через мелкое сито. Соус довести до вкуса (соль, сахар). Крупу промыть, варить в воде и 100 мл куриного бульона до готовности. Слить воду, добавить сливочное масло и оставшиеся 50 мл куриного бульона. В кашу добавить мелко нарезанный свежий базилик. Достать щеки из кастрюльки и нарезать толстыми дольками (1,5-2см) поперек волокон. Обжарить их на сливочном масле с двух сторон. Выложить гарнир и щеки на тарелку, мясо полить соусом.

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