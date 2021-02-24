TikTok-звезда Даня Вегас о первых деньгах и переезде в Киев: "Ночевал на скамейках"

Блогер и звезда соцсети TikTok, на запрет которой собирают подписи в Украине, Даня Вегас в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказал, как ему пришлось ночевать на улице и зарабатывать первые деньги.

Даня Вегас родился в Луганской области. Папа мальчика – предприниматель, мама – детский психолог. Свои первые деньги Даня начал зарабатывать, раздавая листовки, работая официантом и собирая мебель.

"Я полный цикл делал: от разработки, распила, заказа с завода. Сбор фурнитуры, это вот прям было трудно, поясница болела", – вспоминает блогер и основатель TikTok дома.

Даня Вегас / Фото: instagram.com/daniel.vegas

И тогда парень понял, что лучше работать не руками, а...ногами. Знакомые посоветовали ему попробовать себя в модельном бизнесе. И в 16 лет юноша решил переехать из Северодонецка в Киев.

"У меня было 40 долларов, тысяча гривен. Их хватило на два дня. На хостел. Он 300 гривен стоил, и еще на еду на два дня. И все. Началось выживание. На улице ночевал, на скамейках в основном", – делится Даня Вегас в программе "Зірковий шлях".

В тот период Вегас познакомился с дизайнером Жаном Грицфельдтом и принял участие в его показе в качестве модели. Свои первые выходы на подиум парень начал постить в Instagram. Также он подрабатывал актерством в эпизодических ролях, а потом случайно попал в популярный сериал "ШКОЛА".

Даня Вегас / Фото: instagram.com/daniel.vegas

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"Она мне дала ресурс. Который выражается в подписчиках, знакомствах, в профессиональных навыках, и все это я получил", – говорит блогер.

Теперь у 23-летнего Вегаса в Instagram уже 637 тысяч подписчиков.

"Видео до миллиона просмотров и выше, где я просто говорю на камеру, такой вот у меня контент. Я за естество, за прямоту и любовь", – говорит Вегас на канале "Украина".

Но он пошел еще дальше и создал в Киеве целый TikTok-дом.

"Сначала, как я запустил дом, я звал всех. Писал, звонил артистам, актерам, что, мол, давайте, ребята, сейчас мы здесь сделаем. И первые, к кому я постучал – это были MOZGI, первым приехал Потап", – рассказал блогер.

Сейчас в TikTok-доме Вегаса около 20-ти работников, музыкальная студия и игровая комната. А вскоре будет еще и магазин одежды. Также парень мечтает организовывать поэтические вечера – он сам пишет песни и поет.

Напомним, звезда TikTok Таисия Онацкая попала в скандал с военным.

Интервью с Даней Вегасом для "Зіркового шляху":