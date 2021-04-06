Тимур Мирошниченко больше не ведущий программы Зірковий шлях

Тимур Мирошниченко, который недавно отказался вести "Славянский базар", больше не ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". Об этом сообщается на Instagram-странице проекта.

Команда проекта поблагодарила Тимура за работу и отметила, что ведущий вместе со своей коллегой Аленой Винницкой провел более двух сот эфиров программы "Зірковий шлях".

Алена Винницкая и Тимур Мирошниченко / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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"Команда проекта благодарит Тимура за более чем полтора года невероятного сотрудничества. За это время, вместе с партнершей по программе – Аленой Винницкой ведущий провел более двух сот выпусков "Зіркового шляху", где рассказал около тысячи историй о знаменитостях", – сказано в сообщении.

Отмечается, что за это время Тимур не раз и сам становился героем программы. Он делился самыми главными событиями из своей жизни с проектом о звездах. Так программа "Зірковий шлях" одна из первых рассказывала о рождении сына и новом жилье ведущего.

Ранее мы рассказывали, белорусы поблагодари Тимура Мирошниченко за отказ вести "Славянский базар".