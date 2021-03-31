Тимур Мирошниченко не будет вести скандальный Славянский базар в Беларуси

Ведущий заявил, что в этом году в конкурс вмешалась политика

Ежегодный фестиваль "Славянский базар", который проходит в Беларуси, в этом году стал скандальным. Всему виной "политический вопрос" – в стране уже больше полугода продолжаются протесты против режима непризнанного президента Александра Лукашенко.

В связи с этим белорусы призывают многих зарубежных артистов игнорировать приглашения на белорусские фестивали и другие мероприятия.

Недавно на афише "Славянского базара" появились имена многих украинских и российских артистов, среди которых и украинские исполнители Олег Винник и Элина Иващенко, а также ведущий Тимур Мирошниченко, который ведет фестиваль от Украины уже несколько лет, но в этом году от этого отказался.

Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

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О своем решении Мирошниченко сообщил на странице в Instagram:

"Славянский базар. Я действительно более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Все эти годы это была история о музыке. До этого года, когда ситуация в Беларуси напряглись настолько, что вряд ли песенный фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск, и сообщил об этом организаторам", – заявил Тимур.

Отметим, что многие артисты, имена которых били замечены на афише, утверждают, что их поместили туда без согласия.

Напомним, в прошлом году на "Славянском базаре" победила украинская певица Элина Иващенко. Певица дала Life Сегодня эксклюзивное интервью.