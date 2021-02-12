Тина Кароль эротично танцует на стуле в клипе на песню "Скандал" (видео)

Тина Кароль, которая высказалась о скандале с Олей Поляковой, презентовала новый клип. В нем певица предстала в черном обтягивающем костюме с собранными в хвост волосами. Она танцевала со стулом, пока ее снимали на камеры несколько мужчин.

Ролик на композицию "Скандал" был опубликован в YouTube-канале Тины, а вы можете посмотреть его ниже.

Нельзя отрицать, что в образе Тины Кароль стало больше сексуальности. От нее буквально исходит энергия притягательности и загадочности, чем она умело пользуется.

"Я не для твоих побед, я скорее лед чем снег", – поет Кароль в новой песне.

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Но если вы настроены не так категорично по отношению к противоположному полу, как Тина, вот вам 14 оригинальных идей к празднику, чтобы классно провести День влюбленных.

Недавно Оля Полякова заявила, что у Тины Кароль выходят "грустные песни". А действительно ли это так? Мы решили проверить это и выяснили, о чем поет Тина Кароль.