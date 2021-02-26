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Тина Кароль в Намибии! Смотрите впечатляющие фото певицы в пустыне

26 февраля, 14:00

Инна Петрова

Тина украсила обложку модного журнала

Тина Кароль, которая недавно призналась, когда последний раз делала тест на беременность, снялась для нового выпуска известного глянца. Певица отправилась в Африку, где позировала на фоне гигантских барханов. Смотрите впечатляющие фото Тины в пустыне.

Кадры для Viva с участием Тины Кароль были отсняты в Намбии. А в интервью для издания певица затронула трепещущие темы одиночества в 2020 году, свободу воли и самостоятельности, веру в себя сегодняшнюю и чудо в каждом из нас.

Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Результатом фотосессии звезда поделилась на своей странице в Instagram.

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Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

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Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, Тина Кароль призналась, что использовала скандал с Поляковой для рекламы песни.

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Тина Кароль

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