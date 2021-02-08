Тина Кароль ответила Оле Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах"

В третьем выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина" одна из звездных детективов Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах", имея в виду стиль ее песен. Позже ей пришлось публично извиниться. Тина отреагировала на слова Оли в Instastories.

Кароль опубликовала в соцсетях обращение к Поляковой.

"Ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить ради сына. Но не похоронах, а за здравие и за силу высоты в близости родственных душ. Моя ты прелесть", – ответила Тина.

Скриншот: instagram.com/tina_karol

Отметим, что Оля Полякова ранее записала видео с извинениями, в котором объяснила, что, назвав Тину "плакальщицей на похоронах", не имела в виду ее личную трагедию (в 2013 году у Тины от онкологического заболевания скончался супруг Евгений Огир), а лишь ее репертуар.

"Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень грустный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и очень уважаю, и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии. Все, кого это зацепило или оскорбило я искренне прошу прощения", – говорит Оля в видео.

С чего все началось?

На шоу "Маска", в котором звездные детективы пытаются разгадать, кто из знаменитых личностей спрятался в костюмах, Оля Полякова, разгадывая персонажа Козу, предположила, что под этой маской может скрываться Тина Кароль.

Номер Козы на шоу был стилизован под латиноамериканский праздник День мертвых, который посвящен памяти всем умершим.

Олег Винник, который также является детективом шоу, в шутку предположил, что за маской Козы может скрываться "плакальщица", на что Оля Полякова ответила: "А кто у нас известная плакальщица?" Когда никто не смог догадаться, кого она имеет в виду, Оля шепотом объяснила, что это Тина Кароль.

Скриншот: кадр из видео на YouTube

Напомним, Оля Полякова похвасталась подарками на день рождения.