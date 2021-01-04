Тина Кароль подчеркнула талию в соблазнительном кожаном наряде: фото

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала очередной стильный образ. На фото, которые артистка опубликовала в Instagram, она позирует в соблазнительном наряде.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Кожаный комплект, состоящий из длинной юбки и жилетки на голое тело, отлично подчеркивает стройную фигуру певицы. Наряд от The Coat (бренд Кати Сильченко) артистка дополнила босоножками Kachorovska и повязкой в тон.

Реклама

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Потрясающая", "Икона", "Богиня", "Очень красивая", "Невероятная", – пишут комплименты Тине ее подписчицы.

Скриншот: instagram.com/tina_karol

Напомним, Тина Кароль презентовала собственную свечу за 1800 гривен. Ранее мы рассказывали, что Тина Кароль обнажилась для обложки нового альбома.