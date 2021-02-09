Тина Кароль показала, как лопатой разгребает снег, чтобы добраться до спортзала: видео

Певица Тина Кароль, которая ответила Оле Поляковой, назвавшей ее "плакальщицей на похоронах", не раз признавалась, что усердно следит за своей фигурой. И даже снег по колено артистку не остановил на пути в спортзал.

Напомним, что певице Оле Поляковой песни Тины показались "грустными", хотя они вполне подходят для романтического вечера в День святого Валентина. А если вы до сих пор не знаете, как провести этот день, и что подарить своему любимому человеку, то читайте наш материал, в котором мы собрали для вас целых 14 идей.

Похоже, что воскресенье, 14 февраля, будет таким же снежным и Тине снова придется добираться в зал с лопатой, как в этот раз. В своих Instastories Кароль опубликовала ролик, на котором показала, как пытается добраться до личного спортзала, который, к слову, находится на территории ее частного особняка.

"Ну что, я пробираюсь в спортзал. Погнали!" – говорит Тина в видеоролике.

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Тина Кароль Видео: instagram.com/tina_karol

"Моя цель – спортзал", – говорит в конце видео Кароль и снимает себя в отражении окон здания.

Смотрите видео, как Тина Кароль отметила свой день рождения: