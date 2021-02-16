Тина Кароль выпустила собственное платье: как оно выглядит и где купить

Главная модница страны Тина Кароль и украинский бренд W8Less представили совместную коллаборацию. Результатом их работы стало худи-платье "Скандал". Где и за сколько его можно купить – рассказываем далее.

Платье от Тины представлено в четырех цветах: красном, который является абсолютным трендом 2021 года, темно-синем, белом и черном.

Сшитое из высококачественного хлопка, полуприталенное, силуэтное, с оригинальными завязками – его можно носить каждый день или надевать для особых случаев.

Фото: w8less.com.ua

Главный смысл коллекции, как и первой песни с нового альбома Кароль – освобождение от личных препятствий. Мастерски владея жанром музыкального перформанса, Тина рассказывает историю о том, как спасение от боли прошлого, дарит свободу будущему.

Фото: w8less.com.ua

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Работа над коллаборацией велась совместно. Тина принимала активное участие во всех производственных процессах, вела коммуникацию с конструкторами и всей командой W8Less.

Фото: w8less.com.ua

"Сроки были очень сжатые, но мы довольны результатом. Только благодаря профессионализму нашей команды и команды Тины, мы смогли сделать нечто поразительное и за такой короткий промежуток времени. Платье-худые получилось очень" в нашем стиле ", а благодаря Тени оно нашло новую историю ", – говорит о коллекции основательница и дизайнер бренда Анна Шаш.

Фото: w8less.com.ua

Новый дроп доступен в продаж во всех шоу-румах W8Less и онлайн. Платье от Тины Кароль стоит 2950 гривень.

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