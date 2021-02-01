Точная копия Мэрилин Монро прославилась и стала миллионершей (фото)

В TikTok на нее уже подписаны 9,2 миллиона человек

27-летняя шотландка Жасмин Чизуэлл копирует образы легендарной голливудской звезды Мэрилин Монро. В TikTok на нее уже подписаны 9,2 миллиона человек. Кроме того, девушка неоднократно снималась для журнала Vogue и регулярно принимала участие в рекламных кампаниях на YouTube.

Фото: Instagram | JASMINE CHISWELL

В 2016 году Чизуэлл переехала из города Карлюк, Южный Ланаркшир, в США, чтобы изучать кинопроизводство в академии Нью-Йорка. Получив диплом магистра, она решила начать карьеру в соцсетях.

Фото: Instagram | JASMINE CHISWELL

"Я всегда любила стиль Мэрилин и ее фильмы, поэтому я начала носить винтажную одежду в повседневной жизни. Многие люди говорили мне, что я очень похожа на Мэрилин", – поделилась актриса в Instagram.

Читайте также: Женщина с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю (фото)

Несколько лет назад блогер вышла замуж за музыкального продюсера Маверика Макнилли. Пара накопила два миллиона фунтов стерлингов и приобрела дом Мэрилин Монро, в котором та жила с бейсболистом Джо Ди Маджо.

Реклама

Фото: Instagram | JASMINE CHISWELL

Фото: Instagram | JASMINE CHISWELL

Фото: Instagram | JASMINE CHISWELL

Напомним, 16-летняя школьница потратила 17 миллионов гривен ради идеальной красоты.

Смотрите видео: американка в видеоролике показала, как меняется внешность человека под действием гормонов

Кроме этого, мы рассказывали, как украинка с самыми большими в мире скулами выглядела в молодости.